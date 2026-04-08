Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о победе над Кристианом Гарином из Чили во втором круге турнира в Монте-Карло.

«Честно говоря, уровень был совсем не тот, но это мой первый матч на грунте за 11 месяцев. У меня не было времени нормально подготовиться, потому что я хорошо сыграл в Майами. Рад, что победил. Матч был тяжёлый, соперник сейчас в форме. В конце концов, иногда важно просто победить», — приводит слова Зверева пресс-служба АТР.

Следующим соперником третьей ракетки мира Зверева станет Зизу Бергс из Бельгии.