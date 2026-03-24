Чешский теннисист Иржи Легечка выиграл у Тейлора Фрица в четвертом круге «Мастерса» в Майами (США).

Встреча продолжалась 2 часа 25 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:2 в пользу 22-й ракетки мира.

Легечка 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Фрица восемь эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти заработанных.

В следующем круге соперником Легечки станет Мартин Ландалусе из Испании.