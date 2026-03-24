У мужчин на теннисном «Мастерсе» в американском Майами завершились две встречи третьего круга с участием главных претендентов на победу в турнире.

Немец Александр Зверев (4) сломил сопротивление опытного хорвата Марина Чилича (49) — 6:2, 5:7, 6:4.

Игра длилась 2 часа 38 минут. За это время Зверев 17 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк‑пойнта из 13 заработанных. На счету Чилича — 13 эйсов, 3 двойные ошибки и один реализованный брейк‑пойнт из 3 заработанных.

Итальянец Янник Синнер (2) не оставил шансов французу Корентену Муте (33) — 6:1, 6:4.

Соперники были на корте 1 час 12 минут. Синнер 7 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк‑пойнта из 6 заработанных. На счету Муте — один эйс, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк‑пойнта из одного заработанного.

Чех Якуб Меншик (13) уступил французу Фрэнсису Тиафо (20) со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (11:13). Их встреча длилась почти три часа.

В четвертьфинале турнира Зверев сыграет с французом Квентеном Алисом, Синнер встретится с американцем Алексом Михельсоном, а Тиафо — с Теренсом Атманом.