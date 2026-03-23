Российский теннисист, 15-я ракетка мира Карен Хачанов завершил выступление на турнире в Майами, не сумев выйти в четвёртый круг соревнований.

В матче третьего раунда Хачанов уступил испанцу Мартину Ландалусу-Лакамбре со счётом 3:6, 6:7 (2:7). Встреча продолжалась 1 час 35 минут.

Хачанов за матч выполнил восемь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два из трёх брейк-пойнтов.

Его соперник отметился тремя подачами навылет, пятью двойными ошибками и реализовал четыре из девяти брейк-пойнтов.

В следующем раунде испанский теннисист сыграет с представителем США Себастьяном Кордой.

Соревнования в Майами продлятся до 29 марта.