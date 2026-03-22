Российский теннисист Даниил Медведев высказался про выход в третий круг «Мастерса» в Майами, где он одолел японца Рэи Сакамото со счетом 6:7 (10:12), 6:3, 6:1.

Даниил Медведев
Даниил Медведев

«Совершенно другие условия, так было всегда.  Обычно мне казалось, что в Майами корт чуть быстрее, ненамного, но всё же.  В этом году он медленнее.  Покрытие в Индиан-Уэллсе точно было быстрее.  За исключением подачи, которая сейчас работает.  Но в розыгрышах мяч летел гораздо медленнее, и я немного терял ритм, допускал ошибки.  Я просто не был готов к тому, что мяч будет вести себя именно так.

По ходу матча мне удалось прибавить.  Возможно, я немного утомил соперника.  Это его второй или третий матч на уровне ATP, что-то вроде того.  Доволен тем, как сыграл в концовке встречи.  И снова — переход с Индиан-Уэллса на Майами никогда не бывает простым.  Главное — победить», — сказал Медведев в интервью на корте.

Следующим соперником Медведева в Майами станет Франсиско Серундоло из Аргентины.