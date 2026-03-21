Российская теннисистка Оксана Селехметьева проиграла Лейле Фернандес из Канады во втором круге турнира в Майами (США).

Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты и завершилась поражением россиянки со счетом 6:7 (1:7), 6:3, 1:6.

Селехметьева два раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Фернандес три эйса, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.

В следующем круге Фернандес сыграет против Джессики Пегулы из США.