Российская теннисистка Мирра Андреева выиграла у Марии Боузковой из Чехии в матче третьего круга турнира в Майами (США).

Мирра Андреева globallookpress.com

Встреча продлилась ровно 2 часа и завершилась с результатом 7:6, 6:2 в пользу 10-й в мировом рейтинге Андреевой.

Андреева один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Боузковой один эйс, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» Андреева сыграет с победительницей матча Анастасия Захарова (Россия) — Виктория Мбоко (Канада).