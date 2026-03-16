Российская теннисистка Анастасия Захарова выиграла у Луизы Чирико из США в полуфинале квалификации турнира в Майами (США).

Встреча продолжалась 1 час 2 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу 74-й ракетки мира из России.

Захарова выполнила две подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать 6 из 12 брейк-пойнтов. Луиза Чирико сделала два эйса за матч, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из девяти.

В финале квалификации Захарова сыграет против Ребекки Шрамковой из Словакии.