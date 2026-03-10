Джокович пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где сыграет против победителя матча Франсиско Серундоло (Аргентина, 19) — Джек Дрейпер (Великобритания, 14).

За весь матч Джокович допустил 4 двойных ошибки и реализовал 1 брейк-поинт из 5-и. Ковачевич сделал 16 эйсов при 2-х реализованных брейк-поинтах.

Джокович (3-я ракетка мира) одолел представителя США (72-я ракетка мира) со счетом — 6:4, 1:6, 6:4. Игра продолжалась 2 часа 3 минуты.

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над американцем Александром Ковачевичем в 3-м круге турнира в Индиан-Уэллсе (США).

1.92

Прогнозы•Сегодня 21:00 Мбоко — Анисимова. Прогноз и ставка Анисимова совершит камбэк в матче против Мбоко?

Теннис•Вчера 11:07 Неделя тенниса: приключения россиян, 100-й матч Мирры и «возвращение» Серены

Теннис•01/03/2026 15:45 Неделя тенниса: исторический (во всех смыслах) титул Медведева

Теннис•23/02/2026 11:25 Неделя тенниса: слезы Мирры, спад Медведева и доминирование Алькараса

Теннис•20/02/2026 21:47 Алькарас — Рублев: онлайн, прямая трансляция матча ATP в Дохе

Главные темы сейчас

Теннис•16/02/2026 12:15 Неделя тенниса: Де Минор наконец-то покорил Роттердам, а Медведев взялся за старое

Теннис•08/02/2026 19:12 Неделя тенниса: Звонарева снова «гоняет» молодых, а Александрова вернулась в топ-10

Теннис•02/02/2026 17:38 Разум хочет, а тело — не может: как Джокович стал главным «королем драмы»

Теннис•02/02/2026 12:57 «Больше энергии»: кратчайшая инструкция к чемпионству от тренера Рыбакиной

Теннис•01/02/2026 17:56 Ничего, кроме магии: карьерный «Шлем» Алькараса и вечный вызов Джоковича

Выбор читателей

Милан-2026•07/03/2026 08:29 Транзит власти: Коростелёв становится главным лыжником России вместо Большунова

Футбол•04/03/2026 03:52 «Барса» смяла «Атлетико», но чуда не случилось: магия «Камп Ноу» не спасла от вылета

Футбол•04/03/2026 08:22 Лебединая песня. «Лилль» окажется конечной остановкой для Жиру?

Футбол•06/03/2026 11:58 «Here we go» за деньги: темная сторона Фабрицио Романо

Футбол•Вчера 18:53 Месси и Роналду: как и куда уйдут два величайших игрока современности

Самое интересное

Футбол•28/02/2026 13:51 «Холанн из Сертана»: 17-летний Делл мечтает о «Манчестер Сити» — путь из глубинки к вершине

Бои•28/02/2026 12:56 Миллионные долги и финансовая яма. Мейвезер вернулся в бокс не от хорошей жизни

Футбол•27/02/2026 15:54 10 лет Джанни: деньги, власть и скандалы

Футбол•27/02/2026 13:55 Пристанище для стареющих звезд и бюрократический ад: что убивает итальянский футбол