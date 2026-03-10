Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над американцем Александром Ковачевичем в 3-м круге турнира в Индиан-Уэллсе (США).
Джокович (3-я ракетка мира) одолел представителя США (72-я ракетка мира) со счетом — 6:4, 1:6, 6:4. Игра продолжалась 2 часа 3 минуты.
За весь матч Джокович допустил 4 двойных ошибки и реализовал 1 брейк-поинт из 5-и. Ковачевич сделал 16 эйсов при 2-х реализованных брейк-поинтах.
Джокович пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где сыграет против победителя матча Франсиско Серундоло (Аргентина, 19) — Джек Дрейпер (Великобритания, 14).