В турнире в Индиан-Уэллсе прошел матч третьего круга. Российская теннисистка Анна Калинская, занимающая 22-е место в мировом рейтинге, сыграла против десятой ракетки планеты — представительницы Канады Виктории Мбоко.

Анна Калинская globallookpress.com

Встреча прошла под контролем североамериканской спортсменки и завершилась её уверенной победой в двух партиях — 6:4, 6:1. Противостояние продолжалось 1 час и 4 минуты.

Калинская отметилась одной подачей навылет, допустила одну двойную ошибку и не смогла воспользоваться двумя возможностями взять подачу соперницы.

Мбоко выполнила три эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.

В 1/8 финала канадская теннисистка сыграет с представительницей США Амандой Анисимовой.