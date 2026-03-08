Российская теннисистка Людмила Самсонова, занимающая 19-е место в мировом рейтинге, не смогла пробиться в третий круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

Людмила Самсонова globallookpress.com

Во втором раунде она уступила американке Эшлин Крюгер, которая расположена на 82-й позиции рейтинга, со счётом 6:3, 5:7, 2:6.

Матч длился 2 часа 26 минут. За это время Самсонова не отметилась эйсами, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти возможных.

В активе Крюгер — 11 подач навылет, шесть двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из четырнадцати.

В третьем круге Крюгер встретится с победительницей встречи между немкой Лаурой Зигемунд и украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.