Российская теннисистка Мирра Андреева уверенно преодолела барьер второго круга турнира в Индиан-Уэллсе, не оставив шансов аргентинке Солане Сьерре.

Мирра Андреева globallookpress.com

Встреча завершилась разгромной победой россиянки со счётом 6:0, 6:0 и продолжалась всего 50 минут. Для представительницы Аргентины турнир на этом завершён, тогда как Андреева вышла в третий раунд соревнований.

Следующей соперницей российской спортсменки станет Катерина Синякова. Теннисистка из Чехии ранее оказалась сильнее канадки Лейлы Фернандес — 5:7, 6:4, 7:6.

В мировом рейтинге WTA Андреева в настоящее время занимает восьмую строчку, а Сьерра располагается на 65-й позиции.