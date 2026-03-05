Российская теннисистка Мирра Андреева заявила, что не ощущает давления перед защитой титула на турнире категории «тысяча» в Индиан-Уэллсе.

Мирра Андреева globallookpress.com

«Еще со времени "Ролан Гаррос" я думала о том, как буду защищать свои очки в Дубае. Я много об этом размышляла. Но когда я оказалась в Дубае, я чувствовала только волнение от возвращения туда и от возможности испытать новые эмоции как действующий чемпион. Все было для меня в новинку, и по какой-то причине я не ощущала того давления, на которое рассчитывала. Здесь ситуация такая же», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

В 2025 году Андреева одержала победу в финале турнира над белоруской Ариной Соболенко со счетом 2:6, 6:4, 6:3.