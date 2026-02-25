Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий 11-е место в мировом рейтинге, вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Дубае.

Даниил Медведев globallookpress.com

Во втором круге он одержал победу над швейцарским игроком Стэном Вавринкой, который занимает 99-ю строчку в рейтинге ATP. Матч продлился 1 час 14 минут и завершился со счетом 6:2, 6:3 в пользу Медведева.

За это время российский спортсмен подал навылет семь, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из одиннадцати. Вавринка выполнил три эйса, совершил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трех возможных.

В следующем раунде Медведев встретится с победителем матча между его соотечественником Кареном Хачановым и американцем Дженсоном Бруксби.