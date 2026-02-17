Американский теннисист Фрэнсис Тиафо успешно стартовал на турнире ATP в Делрэй-Бич, преодолев первый круг. В матче открытия он в двух сетах обыграл японца Ринки Хиджикату — 6:4, 6:4.

Фрэнсис Тиафо globallookpress.com

Поединок продолжался 1 час 14 минут. 28-летний американец, занимающий 28-е место в мировом рейтинге, выполнил шесть эйсов, избежал двойных ошибок и реализовал два из семи брейк-пойнтов.

Его соперник, 113-я ракетка мира, отметился пятью подачами навылет, допустил одну двойную ошибку и не сделал ни одного брейка.

Во втором круге Тиафо встретится с победителем американского противостояния между Александром Ковачевичем и Закари Свайдой.