В полуфинале канадский теннисист встретится с представителем США Беном Шелтоном .

Испанец, идущий 14-м в рейтинге ATP, выполнил две подачи навылет, трижды ошибся на подаче и реализовал один брейк-пойнт.

Игра длилась 1 час 58 минут. Шаповалов, занимающий 40-ю позицию в мировом рейтинге, отметился 17 эйсами, допустил две двойные ошибки и реализовал два из семи брейк-пойнтов.

Канадец Денис Шаповалов пробился в полуфинал турнира в Далласе, переиграв испанского теннисиста Алехандро Давидовича-Фокину в матче 1/4 финала — 5:7, 6:4, 6:3.

