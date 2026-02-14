Канадец Денис Шаповалов пробился в полуфинал турнира в Далласе, переиграв испанского теннисиста Алехандро Давидовича-Фокину в матче 1/4 финала — 5:7, 6:4, 6:3.
Игра длилась 1 час 58 минут. Шаповалов, занимающий 40-ю позицию в мировом рейтинге, отметился 17 эйсами, допустил две двойные ошибки и реализовал два из семи брейк-пойнтов.
Испанец, идущий 14-м в рейтинге ATP, выполнил две подачи навылет, трижды ошибся на подаче и реализовал один брейк-пойнт.
В полуфинале канадский теннисист встретится с представителем США Беном Шелтоном.