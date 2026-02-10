Россиянка Екатерина Александрова (10-я ракетка мира) не смогла преодолеть второй круг на «тысячнике» в катарской Дохе.

Екатерина Александрова globallookpress.com

Он уступила латвийке Елене Остапенко(10) со счетом 4:6, 2:6.

Соперницы были на корте 1 час 18 минут. За это время Александрова сделала 5 эйсов, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать один брейк-пойнт из шести.

Ее соперница подала навылет 4 раза, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4брейк-пойнта из 6 заработанных.

В третьем круге Остапенко сразится с победителем пары Камила Осорио (Колумбия) — Катержина Синякова (Чехия).