Легендарный сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал решающий матч на Открытом чемпионате Австралии, в котором он уступил первой ракетке мира Карлосу Алькарасу со счетом 6:2, 2:6, 3:6, 5:7.

Новак Джокович globallookpress.com

«Поздравляю Карлоса. Невероятный турнир. Поздравляю тренера, семью и твою команду. Ты делаешь что-то историческое, легендарное. Желаю тебе удачи дальше в карьере. Ты такой молодой. У тебя еще много времени, как и у меня. Уверен, мы еще много раз увидимся в следующие 10 лет.

Я хочу обратиться к легендарному Рафе, который находится на трибунах. Очень странно видеть тебя там, а не здесь. Я просто хочу сказать, что для меня большая честь разделить с тобой корт и видеть, как ты смотришь финал здесь… для меня это впервые. Конечно, немного странное чувство, но спасибо, что ты здесь. Слишком много испанских легенд. Сегодня было ощущение, что двое против одного. Это было несправедливо, но терпимо.

Только бог знает, что будет завтра, не говоря уже о шести или двенадцати месяцах, так что это было замечательное путешествие — я вас всех люблю», — сказал Джокович в послематчевом выступлении.

Теперь у Алькараса стало 7 побед на мэйджорах, у Джоковича пока 24 ТБШ.