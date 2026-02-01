Испанский теннисист Карлос Алькарас, занимающий первую строчку мирового рейтинга, завоевал титул чемпиона Открытого чемпионата Австралии в 2026 году.

Карлос Алькарас globallookpress.com

В решающем матче он победил Новака Джоковича, который 24 раза становился победителем турниров «Большого шлема». Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:2, 6:3 и 7:5. Теннисный матч длился 3 часа 2 минуты

За это время Алькарас подал девять эйсов, совершил две двойные ошибки и успешно реализовал четыре брейк-пойнта из пятнадцати попыток. Джокович также подал четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести попыток.

Алькарас стал обладателем своего седьмого титула на турнирах «Большого шлема», став самым молодым теннисистом в истории, завоевавшим все четыре турнира в рамках своей карьеры в возрасте 22 лет и 272 дней.