Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о матче против американки Ивы Йович в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии-2026.

Арина Соболенко globallookpress.com

Соболенко уверенно обыграла соперницу в двух партиях— 6:3, 6:0.

«Эти тинейджеры испытывали меня в двух последних матчах. Невероятная теннисистка. Не смотрите на счет, это был тяжелый матч. Она играла в невероятный теннис, подтолкнула меня к более... высокому уровню. Я очень рада победе, потому что это была тяжелая борьба.

Я чувствовала, что должна включиться и оказать на нее еще большее давление, потому что видела, что она молода и полна энергии. Я поняла, что она будет бороться до конца независимо от счета», — приводит слова Соболенко пресс-служба Australian Open.