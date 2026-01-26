Неожиданная четвертьфиналистка Australian Open — 2026 18-летняя американка Ива Йович (27) рассказала о своей одержимости тренировками и рассказала, чего ждет от полуфинальной игры.

Ива Йович
Ива Йович globallookpress.com

«Я часто представляла этот момент.  И знаю, как много работаю.  Не так много девушек в туре работают столько, сколько я.  Знаю, в итоге это принесёт результат.  Конечно, с Соболенко будет тяжело.  Она не просто так занимает первое место.  Арина вдохновляет меня и многих других молодых теннисисток.  Я могу оценить своё текущее состояние, считаю, что способна победить», — сказала Йович в интервью Eurosport.

В полуфинале австралийского мэйджора Йович сразится с лучшей теннисисткой мира Ариной Соболенко.