Неожиданная четвертьфиналистка Australian Open — 2026 18-летняя американка Ива Йович (27) рассказала о своей одержимости тренировками и рассказала, чего ждет от полуфинальной игры.

Ива Йович globallookpress.com

«Я часто представляла этот момент. И знаю, как много работаю. Не так много девушек в туре работают столько, сколько я. Знаю, в итоге это принесёт результат. Конечно, с Соболенко будет тяжело. Она не просто так занимает первое место. Арина вдохновляет меня и многих других молодых теннисисток. Я могу оценить своё текущее состояние, считаю, что способна победить», — сказала Йович в интервью Eurosport.

В полуфинале австралийского мэйджора Йович сразится с лучшей теннисисткой мира Ариной Соболенко.