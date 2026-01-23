Российский теннисист Даниил Медведев высказался о предстоящем матче с американцем Лернером Тьеном.

Даниил Медведев globallookpress.com

«Во время матча показали статистику: Тьен победил в трех сетах. Я обычно не смотрю на экраны, но мельком увидел и подумал: "Если выиграю сет и переведу в пятый, будет очень тяжело, а потом еще Лернер". Но главное было выиграть этот матч. О Лернере подумаю потом.

Я не очень люблю с ним играть, но он, наверное, тоже не любит: все наши матчи — это страдания на своей подаче, длинные розыгрыши. Я говорил об этом еще до турнира или даже до Брисбена: буду наслаждаться. Постараюсь получить удовольствие от тенниса и, может, где-то его удивить», — заявил Медведев на пресс-конференции.

Напомним, что во втором круге Открытого чемпионата Австралии Медведев обыграл Фабиана Марожана из Венгрии с результатом 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3.

Медведев и Тьен сойдутся между собой в воскресенье, 25 января.