Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о своей готовности к Australian Open.

«Тот финал был сложным. Она играла невероятно и меня переиграла. Мне потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. После этого у нас уже были матчи, я провела работу над ошибками.

Перед Australian Open в этом году я не особо зацикливаюсь на этом результате. Но, конечно, я хотела бы выступить немного лучше, чем в прошлом году.

Хорошо, что есть матчи, которые позволяют проверить то, над чем я работала во время предсезонной подготовки. Я чувствовала себя измотанной после Атланты и Нью-Йорка, но у меня был один-два выходных, поэтому я восстановилась. У меня была отличная подготовка.

Затем был очень напряжённый матч против Ника Кирьоса, который также был частью моей подготовки. К концу предсезонки я чувствовала себя действительно сильной и готовой», — приводит слова Соболенко сайт Australian Open.

Напомним, что Соболенко в настоящий момент является первой ракеткой мира.