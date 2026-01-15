Россиянка Диана Шнайдер (23-я ракетка мира) в четвертьфинале турнира серии WTA-500 в австралийской Аделаиде обыграла американку Эмму Наварро (15) со счетом 6:3, 6:3.

Диана Шнайдер globallookpress.com

Соперницы были на корте 1 час 19 минут. Шнайдер 4 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки, и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов.

Американка не выполнила ни одного эйса при 5 двойных ошибках и выиграла один брейк-пойнт из 4 заработанных за матч.

Теперь в полуфинале россиянка сразится с победителем пары Мирра Андреева (Россия) — Майя Джойнт (Австралия).