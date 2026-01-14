Российская теннисистка Диана Шнайдер, занимающая 23-е место в мировом рейтинге, поделилась своими впечатлениями о победе над чешской соперницей Катержиной Синяковой (46-я ракетка мира).

Диана Шнайдер globallookpress.com

Матч, который состоялся во втором круге турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия), завершился со счетом 6:1, 2:6, 7:5 в пользу Дианы.

«Я ожидала, что матч будет непростым, так как Катержина известна своей непредсказуемостью и способностью удивлять. В первом сете я чувствовала себя уверенно и играла по своему плану. Однако во втором сете всё изменилось, и я ничего не могла с этим поделать. В третьем сете я просто сосредоточилась на своих ударах, старалась не думать о плохом и продолжала работать», — рассказала Диана в интервью пресс-службе WTA.

В четвертьфинале турнира в Аделаиде Диану Шнайдер ждет матч против победительницы встречи между Юлией Путинцевой из Казахстана и Эммой Наварро из США.