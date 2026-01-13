Российская теннисистка Анна Калинская, занимающая 33-е место в мировом рейтинге, не смогла продолжить участие в турнире WTA-500 в австралийском городе Аделаида.

Анна Калинская globallookpress.com

Во втором раунде она уступила канадской спортсменке Виктории Мбоко, которая занимает 17-ю строчку рейтинга, со счётом 2:6, 6:3, 6:7 (6:8).

Продолжительность матча составила 2 часа 23 минуты. Калинская выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. В свою очередь, Мбоко сделала четыре эйса, совершила пять двойных ошибок и реализовала шесть из четырнадцати брейк-пойнтов.

Теперь Мбоко предстоит выйти в четвертьфинал турнира, где она встретится с победительницей матча между чешской теннисисткой Терезой Валентовой и американкой Мэдисон Киз.