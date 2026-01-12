Австралийский теннисист Танаси Коккинакис победил американца Себастьяна Корду (51-я ракетка мира) в матче первого круга турнира ATP-250 в Аделаиде со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:3).

Себастьян Корда globallookpress.com

Игра продолжалась 2 часа 23 минуты. Коккинакис успешно использовал три из пяти брейк-пойнтов, сделал 15 эйсов и допустил одну двойную ошибку. Корда также реализовал три брейк-пойнта, выполнил восемь эйсов и допустил три двойные ошибки.

Следующим соперником Коккинакиса в турнире станет монегасский теннисист и пятый сеяный Валантен Вашеро.