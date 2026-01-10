Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о победе над Каролиной Муховой из Чехии в полуфинале турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия).

Арина Соболенко globallookpress.com

«Она невероятная. Были розыгрыши, в которых она просто переигрывала и показывала фантастический теннис, так что мне оставалось только аплодировать.

Да, несколько раз мне было тяжело против нее. Я рада, что сегодня с самого начала была сосредоточена, смогла показать очень хороший теннис, постоянно оказывать на нее давление и выиграть матч в двух сетах. Это действительно здорово», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Соперницей Соболенко в финале турнира в Брисбене станет украинская теннисистка Марта Костюк.