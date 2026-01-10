Российская теннисистка Вероника Кудерметова высказалась о своем снятии с Открытого чемпионата Австралии.

Вероника Кудерметова globallookpress.com

«В последние дни появилось много разных предположений по поводу моего отсутствия на турнирах. Хочу лично прояснить ситуацию.

Многие из вас знают, что последние два-три года были для меня очень сложными: то травмы, то поиск нового в моём теннисе, то поиск мотиваций для себя… И вот вроде как с мотивацией и целями определилась (хочу достойно представлять свою республику, свой город), начала вставать на спортивные рельсы в полный рост, но увы… У Всевышнего свои планы на каждого из нас! В канун Нового года мне сделали операцию. Какую именно — пусть это останется моим личным маленьким секретом!

В погоне за результатами и победами я совсем перестала уделять внимание своему здоровью. Ведь так сложно остановиться в тот момент, когда ты на подъёме, многое получается! Вот теперь встал выбор между теннисом и здоровьем, пришло время немного остановиться и уделить наконец-то внимание себе и своему телу — подлечиться, восстановиться, наполнить свой внутренний мир новой энергией. И уже в обновлённом состоянии вернуться на корт, но уже сильнее! » — написала Кудерметова на своей странице в социальных сетях.

Напомним, что Кудерметова в настоящий момент является 30-й ракеткой мира.