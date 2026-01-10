Российская теннисистка Вероника Кудерметова высказалась о своем снятии с Открытого чемпионата Австралии.

Вероника Кудерметова
Вероника Кудерметова globallookpress.com

«В последние дни появилось много разных предположений по поводу моего отсутствия на турнирах.  Хочу лично прояснить ситуацию.

Многие из вас знают, что последние два-три года были для меня очень сложными: то травмы, то поиск нового в моём теннисе, то поиск мотиваций для себя… И вот вроде как с мотивацией и целями определилась (хочу достойно представлять свою республику, свой город), начала вставать на спортивные рельсы в полный рост, но увы… У Всевышнего свои планы на каждого из нас!  В канун Нового года мне сделали операцию.  Какую именно — пусть это останется моим личным маленьким секретом!

В погоне за результатами и победами я совсем перестала уделять внимание своему здоровью.  Ведь так сложно остановиться в тот момент, когда ты на подъёме, многое получается!  Вот теперь встал выбор между теннисом и здоровьем, пришло время немного остановиться и уделить наконец-то внимание себе и своему телу — подлечиться, восстановиться, наполнить свой внутренний мир новой энергией.  И уже в обновлённом состоянии вернуться на корт, но уже сильнее!  » — написала Кудерметова на своей странице в социальных сетях.

Напомним, что Кудерметова в настоящий момент является 30-й ракеткой мира.