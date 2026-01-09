Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о подготовке к новому сезону и соперничестве с Карлосом Алькарасом.

Янник Синнер globallookpress.com

«У нас было достаточно времени на подготовку к сезону. Я провёл Рождество дома с семьёй, и это даёт энергию. Есть пара деталей, которые нужно подправить до Австралии, но всё идёт хорошо, по крайней мере с моей стороны.

Соперничество с Алькарасом? Будущее предсказать нельзя, но будет интересно посмотреть, как мы справимся в разных обстоятельствах и на разных покрытиях. Мы рады быть здесь и показывать красивый теннис, чтобы подарить улыбку как можно большему числу людей, он один из лучших в мире тенниса. Посмотрим, сможем ли мы поддерживать этот уровень соперничества, как это делала "Большая тройка", с которой нас нельзя сравнивать. Мы хотим писать свою историю, в спорте сравнения невозможны, потому что каждый уникален. Здорово иметь его — того, кто толкает меня на предел», — приводит слова Синнера Ubitennis.

Напомним, что Янник Синнер является второй ракеткой мира, а Карлос Алькарас — первой.