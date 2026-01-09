Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о подготовке к новому сезону и соперничестве с Карлосом Алькарасом.

Янник Синнер
«У нас было достаточно времени на подготовку к сезону.  Я провёл Рождество дома с семьёй, и это даёт энергию.  Есть пара деталей, которые нужно подправить до Австралии, но всё идёт хорошо, по крайней мере с моей стороны.

Соперничество с Алькарасом?  Будущее предсказать нельзя, но будет интересно посмотреть, как мы справимся в разных обстоятельствах и на разных покрытиях.  Мы рады быть здесь и показывать красивый теннис, чтобы подарить улыбку как можно большему числу людей, он один из лучших в мире тенниса.  Посмотрим, сможем ли мы поддерживать этот уровень соперничества, как это делала "Большая тройка", с которой нас нельзя сравнивать.  Мы хотим писать свою историю, в спорте сравнения невозможны, потому что каждый уникален.  Здорово иметь его — того, кто толкает меня на предел», — приводит слова Синнера Ubitennis.

Напомним, что Янник Синнер является второй ракеткой мира, а Карлос Алькарас — первой.