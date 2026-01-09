16-я ракетка мира россиянин Андрей Рублев высказался о предстоящем полуфинале с седьмым номером рейтинга Лоренцо Музетти из Италии на турнире ATP-250 в Гонконге.

Андрей Рублев globallookpress.com

«Не знаю, посмотрим завтра. Лоренцо играет невероятно последние пару лет. Он становится все лучше и лучше. Результаты лучше, всё лучше. У него более высокий рейтинг, чем у меня. Когда я играл с ним в первый раз, он был очень молод, так что это не имеет значения. Завтрашний матч будет совершенно другим, и мне нужно быть готовым, если я хочу хорошо выступить и иметь шанс на хорошую борьбу», — сказал Рублев в интервью на корте после матча.

До этого соперники играли один раз, в 2020 году на турнире в Дубае (ОАЭ), победил россиянин.