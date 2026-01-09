Украинская теннисистка Марта Костюк высказалась о победе над россиянкой Миррой Андреевой в четвертьфинале турнира в Брисбене (Австралия).

Марта Костюк globallookpress.com

«Полный стадион, нереальная поддержка. Я могу 100 раз сказать о том, что играть перед такой толпой невероятно. Мне не так важно, что люди болеют против меня, просто хочу чувствовать энергию, чтобы продолжать. Сегодня было потрясающе.

Я говорила со своей командой о том, что с кем бы ты потом ни играл, после таких игроков с мощными ударами, как у Арины Соболенко или Аманды Анисимовой, будет казаться, что мяч летит медленно. У Мирры очень "глубокие" мячи, она меняет ритм, конечно, сегодня было особенно энергозатратно.

Условия были не очень простыми, здесь очень влажно. У неё хорошая подача, она часто меняет ритм. Было тяжело. Я только смотрела её игру, и, когда ты с кем-то не тренировался и не играл с ним, очень сложно. Ты идёшь на матч с одной тактикой, но не знаешь, чего ожидать с противоположной стороны. Я ощущала, что должна начать агрессивно, энергично, найти путь. Мы каждый день должны находить путь, и мне тоже пришлось это сделать», — сказала Костюк в интервью на корте после матча.

Костюк в полуфинале сыграет с американкой Джессикой Пегулой.