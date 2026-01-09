Австралийский теннисист Алекс де Минор ответил на вопрос о своей главной цели на новый сезон.

Алекс де Минор
Алекс де Минор globallookpress.com

«В теннисе слишком много переменных.  Раньше я зацикливался на этом, следил за результатами всех других.  В прошлом году это меня слишком поглотило.

Сейчас стараюсь относиться к этому спокойнее.  Если получится подняться выше — отлично.  Я показал хороший теннис на United Cup.  Любые улучшения будут только приветствоваться.

В конечном счёте эти цели — то, к чему я стремлюсь.  Достигну я их на следующей неделе, в конце года или в середине сезона — неважно.  Главное — закончить этот год в рейтинге выше, чем в прошлом.  Это моя главная цель», — отметил де Минор на пресс-конференции.

В настоящий момент де Минор является шестой ракеткой мира.  Вскоре он примет участие в Открытом чемпионате Австралии.