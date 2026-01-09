Австралийский теннисист Алекс де Минор ответил на вопрос о своей главной цели на новый сезон.

Алекс де Минор globallookpress.com

«В теннисе слишком много переменных. Раньше я зацикливался на этом, следил за результатами всех других. В прошлом году это меня слишком поглотило.

Сейчас стараюсь относиться к этому спокойнее. Если получится подняться выше — отлично. Я показал хороший теннис на United Cup. Любые улучшения будут только приветствоваться.

В конечном счёте эти цели — то, к чему я стремлюсь. Достигну я их на следующей неделе, в конце года или в середине сезона — неважно. Главное — закончить этот год в рейтинге выше, чем в прошлом. Это моя главная цель», — отметил де Минор на пресс-конференции.

В настоящий момент де Минор является шестой ракеткой мира. Вскоре он примет участие в Открытом чемпионате Австралии.