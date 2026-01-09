Одиннадцатая ракетка мира Александр Бублик вышел в следующий раунд турнира ATP-250 в Гонконге.

Александр Бублик globallookpress.com

Казахстанец в двух сетах обыграл китайца Цзюнчэн Шана со счетом 6:1, 7:6.

Матч продолжался 1 час 26 минут. За это время Бублик выполнил 15 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Шана три эйса, три двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт.

За выход в финал турнира в Гонконге Бублик поспорит с победителем матча между двумя американскими теннисистами Маркос Гирон — Майкл Ммо.