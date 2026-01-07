Российский теннисист Андрей Рублев высказался о победе над китайцем Ву Ибином на старте турнира в Гонконге.

Андрей Рублев globallookpress.com

«Это был тяжёлый матч, первый матч сезона никогда не бывает лёгким, особенно против У. Это отличный игрок, суперсложно играть с ним здесь в таких условиях. Просто рад, что смог продолжать бороться, пытался найти способ действовать чуть агрессивнее, думаю, это был переломный момент.

Я суперблагодарен, что вернулся сюда, суперблагодарен за поддержку, тёплый приём. Это удовольствие — быть здесь», — сказал Рублёв в интервью на корте.

Теперь Андрею Рублеву предстоит сыграть в четвертьфинале турнира против португальского теннисиста Нуну Боржеша, который занимает 45-е место в рейтинге ATP.