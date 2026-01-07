Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о победе над Оливией Гадеки во втором раунде турнира в Брисбене (Австралия).

Мирра Андреева globallookpress.com

«Начинать сезон никогда не легко, но я просто рада, что сегодня выиграла. Матч с Оливией был непростым — она сильный соперник. Поэтому я счастлива, что победила и начала сезон с хорошего результата.

В начале мне казалось, что она более уверена или просто агрессивно играет, стремится к своим ударам и давит на меня. Я давно не играла, поэтому мне было сложно. Потом сделала перерыв, чтобы сбить её ритм, успокоиться и показывать свою игру.

Очко за очком старалась держаться в матче, и в итоге всё сложилось в мою пользу. Я продолжала играть агрессивно и не давать ей свободы на корте», — сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.

В следующем раунде турнира WTA-500 в Брисбене Мирра Андреева сыграет против Линды Носковой из Чехии.