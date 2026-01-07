Российская теннисистка Анна Калинская, занимающая 33-е место в мировом рейтинге, не смогла продолжить участие в турнире WTA-500 в Брисбене (Австралия), проиграв матч американской спортсменке Джессике Пегуле, которая занимает шестую строчку рейтинга, со счктом 2:6, 6:2, 4:6.

Анна Калинская globallookpress.com

Игра длилась 1 час 54 минуты. За это время Калинская сделала две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и успешно реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. Пегула, в свою очередь, выполнила шесть эйсов, совершила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 11 попыток.

В следующем раунде турнира в Брисбене Джессика Пегула встретится с украинской теннисисткой Даяной Ястремской, которая занимает 27-е место в рейтинге.