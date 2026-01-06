45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс высказалась о поражении от Магды Линетт в первом круге турнира WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия)

Винус Уильямс globallookpress.com

Победу одержала Линетт, выиграв в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 6:2.

«Моя соперница показала отличный теннис, была стойкой и сумела поднять свой уровень в те моменты, когда у меня были шансы. Для меня приятно чувствовать, что я была близка к победе. Мне нужно сыграть больше матчей, чтобы набрать форму и стать физически более подвижной, но я довольна многими моментами, которые показала сегодня», — сказала Винус на пресс-конференции.

Во втором круге турнира в Окленде Магда Линетт сразится с итальянкой Элизабеттой Коччаретто (81-я ракетка мира).