На турнире WTA-500 в Брисбене, Австралия, прошел матч второго круга между первой ракеткой мира Ариной Соболенко (Беларусь) и испанкой Кристиной Букшей, занимающей 50-е место в мировом рейтинге. Соболенко одержала уверенную победу в двух сетах с разгромным счетом — 6:0, 6:1.

Арина Соболенко globallookpress.com

Матч продлился всего 49 минут. Арина Соболенко продемонстрировала высокий уровень игры, выполнив четыре эйса, не допустив ни одной двойной ошибки и реализовав пять из шести брейк-пойнтов. В то же время Кристина Букша не смогла выполнить ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта за весь матч.

В следующем раунде турнира WTA-500 в Брисбене Арина Соболенко встретится с победительницей поединка между 23-й ракеткой мира Еленой Остапенко из Латвии (14-й посев) и румынкой Сораной Кырстей, занимающей 41-е место в мировом рейтинге.