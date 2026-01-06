Австралийский теннисист Ник Кирьос, не смог преодолеть первый круг турнира ATP-250 в австралийском Брисбене. В стартовом матче он уступил американцу Александру Ковачевичу, занимающему 58-е место в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счетом 3:6, 4:6.

Ник Кирьос globallookpress.com

Матч длился всего 1 час 5 минут. Ковачевич продемонстрировал высокий уровень игры, выполнив девять эйсов, допустив три двойные ошибки и успешно реализовав два брейк-пойнта из двух попыток. Кирьос, напротив, показал слабую игру: он сделал пять эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки, но не смог реализовать ни одного брейк-пойнта.

Турнир в Брисбене продлится с 4 по 11 января. Помимо Кирьоса, в соревнованиях участвует 13-я ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев.