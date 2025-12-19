Бывшая девятка ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал игру Даниила Медведева в 2025-м году.

Даниил Медведев globallookpress.com

«В этом году ни один из наших теннисистов не остался в десятке. Медведев мог войти, под конец он раскочегарился, но было уже поздно. Он делал какие-то эксперименты, менял струны, ракетку, хотел улучшить свою игру за счёт инвентаря. Всё это он поменял, но уверенность ушла, и только в конце вернул её.

У всех есть возможности войти в десятку мира, но это невероятно трудно. Например, Медведеву будет 30 лет, он уже не ребёнок. То же самое и с другими нашими игроками. Посмотрим. Будем надеяться, что Медведев порадует нас уверенной игрой и хорошими результатами, которых не было в этом году», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».