Американка Джессика Пегула получила право выступить на Итоговом турнире WTA, сообщает пресс‑служба турнира.

Джессика Пегула globallookpress.com

Это стало известно после того, как Пегула обыграла в 1/4 финала «Мастерса» в Ухане чешку Катерину Синякову со счетом 2:6, 6:0, 6:3, а Елена Рыбакина из Казахстана проиграла белоруске Арине Соболенко.

Теперь 31-летней Пегуле предстоит встреча с Соболенко в полуфинале китайского «тысячника». Лучшим достижением американки на турнире в Ухане был финал в 2023 году.

Ранее на Итоговый турнир отобрались Соболенко, Ига Свентек, Кори Гауфф и Аманда Анисимова.