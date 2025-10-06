Российский теннисист Даниил Медведев высказался о победе над Алехандро Давидович-Фокиной в матче 1/16 финала турнира в Шанхае (Китай).

Даниил Медведев globallookpress.com

«Во втором сете мне не особо нравилось, потому что, скажем так, немножко играл не так, как хотелось бы. Тяжело было физически. И некоторые были маленькие моменты, где я, может быть, хотел даже не то что прям в атаку пойти, но чуть-чуть сильнее сыграть, чтобы не давать ему атаковать. И у меня не получалось. У меня мяч не летел уже так, как в первом сете.

В первом сете я, в принципе, ему не давал возможности атаковать, а во втором у меня это не всегда получалось, но я рад победить, и, в принципе, картина игры мне сейчас нравится, поэтому надеюсь, что в следующем круге смогу сыграть ещё лучше.

Были моменты, где я мог чуть-чуть лучше сыграть, и у меня не получалось, может быть, 2% силы мячу добавить из-за просто усталости. Но, опять же, как я и говорю, главное — победа, а уже как — это не всегда важно.

Тай-брейк? Я понимал, что тут уже надо играть за каждый розыгрыш. У меня подача перестала идти, а после 1:0 мы оба сдохли. Это был прям жёсткий розыгрыш, было видно, что мы уже оба на пределе, а когда ты на пределе, ты ещё сзади как-то что-то можешь, а вот именно подавать тяжело. И поэтому уже пошли мини-брейки, пошли вторые подачи. Было тяжело. Рад, что смог победить», — отметил Медведев в эфире «Больше! »

Следующим соперником Медведева станет Ленер Тьен из США.