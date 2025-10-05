Представитель США Тейлор Фриц не вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае. Американец уступил французу Джованни Мпетчи Перрикару со счетом 4:6, 5:7.

Тейлор Фриц globallookpress.com

Матч длился 1 час 25 минут. Фриц сделал 9 эйсов, одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта. У Мпетчи Перрикара было 10 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В четвертьфинале Мпетчи Перрикар встретится с датчанином Хольгером Руне. Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом является итальянец Янник Синнер.