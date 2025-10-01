Жиль Сервара, бывший тренер российского теннисиста Даниила Медведева, высказался о прекращении сотрудничества со спортсменом.

«Это было потрясающее время.  Я действительно желаю ему самого лучшего, как и себе.  Жизнь продолжается после 10 лет потрясающих отношений, переживаний, приключений и успеха.  Я благодарен богу и жизни, что у меня появился шанс быть важным человеком в жизни Даниила, стать частью его побед.  Это начало чего-то нового для нас обоих.

Это был лучший момент для нас обоих, чтобы в теннисе пойти другими путями.  Иначе мы могли застрять в прошлом.  А застревать нельзя ― это очень важно.  Для наших карьер было необходимо ощутить свободу от наших отношений и переживаний.  Но, повторюсь, мы прошли через многое, и для меня это честь», — сказал Сервара «Чемпионату».