Испанский теннисист Карлос Алькарас выразил мнение, что сейчас у него лучший период в карьере.

Карлос Алькарас globallookpress.com

«Вероятно, это лучший момент в моей карьере. Я чувствую себя очень хорошо на корте, каждый раз, когда выхожу на матч, чувствую, что могу сделать всё что угодно. Подхожу к концу сезона с большой уверенностью, и такие матчи, такой уровень помогают мне сохранять высокий уровень уверенности. Просто стараюсь ставить перед собой цели перед матчами, турнирами и стараюсь их выполнять. Думаю, это очень помогает мне играть в отличный теннис и сохранять концентрацию во время матча», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Напомним, на данный момент Алькарас является первой ракеткой мира.