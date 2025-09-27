Датчанин Хольгер Руне (11-я ракетка мира) уверенно переиграл в матче второго круга американца Итана Куинна (81) со счетом 6:4, 6:2 на турнире серии АТР-500 в китайском Пекине.

Хольгер Руне globallookpress.com

Матч продолжался 1 час 14 минут. Руне за это время выполнил 6 подач навылет, допустил одну двойную ошибку, а также смог реализовать 4 брейк-пойнта из 7.

Его соперник сделал 4 эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух.

Прогнозы на теннис

Теперь в четвертьфинале Руне ждет встреча с еще одним американцем Дженсоном Бруксби.