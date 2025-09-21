Ольховский: Медведеву нужно время, чтобы новые наработки воплотились в жизнь

Известный в прошлом российский теннисиствысказался по поводу неудачив матче с китайцем У Ибином (7:5, 6:7 (5:7), 4:6) в 1/4 финала турнира в Ханчжоу.

«Сейчас не нужно обращать внимание на рейтинг, потому что все играют на достаточно высоком уровне. Мне кажется, что проблема больше в голове у Даниила. Может быть, ему нужны какие-то победы для уверенности. Сложный матч против У Ибина, и нужно время, чтобы новые наработки воплотились в реальность. Результат сейчас не говорит ни о чем. Плоды работы могут принести результат ближе к Australian Open», — сказал Ольховский «СЭ».

Турнир в Китае стал для Медведева первым с новым тренером Томасом Юханссоном. На протяжении последних 8 лет его наставником был Жиль Сервара.