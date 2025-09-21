2-й тайм Арсенал — Манчестер СитиОнлайн
    Ольховский: Медведеву нужно время, чтобы новые наработки воплотились в жизнь

    Теннис Даниил Медведев
    Известный в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский высказался по поводу неудачи Даниила Медведева в матче с китайцем У Ибином (7:5, 6:7 (5:7), 4:6) в 1/4 финала турнира в Ханчжоу.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    «Сейчас не нужно обращать внимание на рейтинг, потому что все играют на достаточно высоком уровне. Мне кажется, что проблема больше в голове у Даниила. Может быть, ему нужны какие-то победы для уверенности. Сложный матч против У Ибина, и нужно время, чтобы новые наработки воплотились в реальность. Результат сейчас не говорит ни о чем. Плоды работы могут принести результат ближе к Australian Open», — сказал Ольховский «СЭ».

    Прогнозы на теннис

    Турнир в Китае стал для Медведева первым с новым тренером Томасом Юханссоном. На протяжении последних 8 лет его наставником был Жиль Сервара.

