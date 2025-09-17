ATP назначила нового генерального директора

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) назвала имя нового генерального директора.

Им стал Эно Поло, сменивший на этом посту Андреа Гауденци. Итальянец временно совмещал должности председателя и гендиректора после ухода Массимо Кальвелли в июне 2025 года.

«Теннис проходит через трансформацию в формате глобального спорта и бизнеса. Возможности, которые открываются перед нами, огромны. Работая в тесном контакте с игроками и турнирами, я убедился в силе сотрудничества. Для меня большая честь возглавить ATP и помочь организации на следующем этапе роста», — заявил Поло в пресс-релизе.

Поло был профессиональным теннисистом, но больших успехов не добился. Он занимал руководящие посты в Nike, футбольном клубе «Ювентус» и прочих организациях, с 2021 года являлся представителем игроков в Совете директоров ATP.