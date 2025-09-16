ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Павлюченкова: Мне врачи говорили взять паузу с «Ролан Гаррос»

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Анастасия Павлюченкова
    Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала досрочное завершение сезона.

    Анастасия Павлюченкова
    Анастасия Павлюченкова

    «Мне врачи говорили в целом паузу взять с "Ролан Гаррос". То, что я сделала на траве в Истбурне и Уимблдоне, можно назвать чудом, там я уже болела и играла с температурой.

    На Уимблдоне я даже не тренировалась, после побед не приезжала на корт. На тех турнирах я уже все свои силы и здоровье отдала», — сказала Павлюченкова «БОЛЬШЕ! ».

    Прогнозы на теннис

    Напомним, что в настоящий момент Павлюченкова является 52-й ракеткой мира. В 2025 году она дошла до четвертьфиналов на Открытом чемпионате Австралии и Уимблдоне.

